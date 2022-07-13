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فيديو وثقته كاميرات المراقبة لـ«مجزرة مدرسة تكساس» ورد فعل صادم من الشرطة

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Teads
الأربعاء، 13-07-2022 01:49 م

أوقفت شرطة أوفالدي ضابط شرطة بعد مراجعة مقطع فيديو لعملية القتل التي نفذها "راموس" في مدرسة بتكساس الأمريكية وراح ضحيتها 19طالبا واثنين من المعلمين.
ويظهر الفيديو الجديد عدد من رجال الشرطة يتجولون في أروقة المدرسة قبل التدخل لمنع "راموس" من تنفيذ تلك الجريمة البشعة وكان من بينهم أحد الضباط لديه ابنة تدرس في المدرس وقتلت في الهجوم.
ولوحظ أن اثنين من الضباط تواجدا في الطرقة أولا في الوقت الذي كان فيه منفذ الهجوم يرتكب الجريمة ويدخل فصلا تلو الأخر ويطلق الرصاص.
وبعد قليل، جاء عدد من الجنود والضباط بالدروع الواقية ولم يتدخلوا أيضا والعجيب أن أحد الضباط كان يضع على يده معقم اليدين في وقت كان فيه "راموس" قد قتل الطلاب والمعلمين.
وواجهت الشرطة انتقادات كثيرة بسبب هذه الجريمة ويعتقد أن تأخرها في التدخل أدى لمقتل هذا العدد من الطلاب
 

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