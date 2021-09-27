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السيسي يحرج وزير الري على الهواء: كنت فين ودا بيحصل؟

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الرئيس السيسي
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الإثنين، 27-09-2021 04:00 م

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لوزير الري محمد عبد العاطي بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.
وقال السيسي، خلال بث مباشر على الهواء: “متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى _في إشارة_ لرئيس الوزراء”.
وأشار السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: “مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى المحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول”.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تعديات كبيرة على نهر النيل وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، مضيفا أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء: "الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده".
وطالب السيسي وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش، مؤكدًا أن "التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة".
وتابع: "المحافظة ووزارة الرى ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها، خلال 6 شهور وكافة الجسور تكون زى الكتاب ما بيقول.. وإن تطلب الأمر نزول الجيش.. ينزل الجيش يا محمد "موجها حديثه لوزير الدفاع".. والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 معدة.. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".
 

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