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السيسي يرد على تورط المشير طنطاوي في مذبحتي ماسبيرو ومحمد محمود

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الرئيس السيسي
Native
الثلاثاء، 21-09-2021 12:23 م

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين اليوم عقب وفاة المشير حسين طنطاوي ، وهما إطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية، بالإضافة إلى إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام .
وقال السيسي ، إن وفاة المشير اليوم تتزامن مع ذكرى وفاة القائد أحمد عرابي ، مضيفا : " المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء محمد محمود أو ماسبيرو ، والله هو بريء منها ، وكل من كان موجود من المسئولين بريئين منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” .
وتابع : “ إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له” .
وقال الرئيس السيسي ، "كل من كان موجود من المسئولين أيضاً بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر.. عشان تكون الأمور واضحة".
وعقب الرئيس السيسي قائلاً: "انا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبداً .. وأتصور إن الأمور أكدت كده"
وأضاف: "أي حد شريف ومخلص وأمين على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته وحجته في التآمر والتخطيط للقتل والتدمير، مش هيكسب أبداً، وديه حكمة ربنا... ربنا لا يصلح المفسدين"
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  إنه لم يتم تأجيل افتتاح مشروعات محافظة السويس اليوم نظرا لأن المشير محمد طنطاوي كان رجلا يحب العمل.
وأضاف السيسي ، خلال حديثه اليوم ، إن وفاة المشير طنطاوي اليوم تزامنت مع وفاة بطل هام آخر في تاريخ مصر ، وهو القائد أحمد عرابي.
 

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