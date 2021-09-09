السجن 15 عامًا لقاضٍ اغتصب فتاة في الساحل الشمالي

الخميس، 09-09-2021
08:14 م
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قاض
سابق وصديقيه بالسجن
15 عاما لاتهامهم باستدراج فتاة
وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها في إحدى قرى الساحل
الشمالي.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات
أن المتهمين الثلاث خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة
العلمين، عن طريق التحايل بعد أن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها.
ووفقاً لـ “المصري اليوم” فإن المتهم الأول أوهمها بانعقاد
مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته
وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس
فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى
المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم.
وشل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت
وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
وشهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم
الأول عبر موقع “فيسبوك”، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل
لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاض
ت منه مبالغ مالية.