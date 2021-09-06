ولا في الأفلام.. أسرى فلسطينيين يحفرون نفقًا ويهربون من السجن (فيديو)
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الإثنين، 06-09-202111:38 ص
تمكن 6 أسرىفلسطينيين، فجر الاثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي
إسرائيل، في وقت بدأت قوات الأخيرة عمليات واسعة النطاق بحثا عن الأسرى الفارين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 أسرىفلسطينيين حفروا نفقا من داخل سجن
“جلبوع” إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل.
ومن أبرز هؤلاء الفارين، القياي السابق في “كتائب شهداء الأقصى” التابعة
لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن، بحسب سكاي
نيوز.
وبالإضافة إلى الزبيدي، فقد هرب 5 آخرون ينتمون إلى حركة “الجهاد
الإسلامي”، وحسب المعلومات الأولية، فإن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى
فترة طويلة.
وفور معرفة هروب الأسرى، نشرت الشرطة الإسرائيلية أسماء الفارين وصورهم
لمحاولة العثور عليهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثا عن الأسرى
الفارين.