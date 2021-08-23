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تهز السوشيال ميديا.. مغسلات يرفضن تغسيل فتاة والسبب صادم

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الإثنين، 23-08-2021 08:03 م
في واقعة مؤسفة استحوذت على اهتمامات السوشيال ميديا، وأحدثت جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، رفضت مجموعة من الفتيات المُغسلات - من يقُمن بتغسيل الموتى - تغسيل فتاة بزعم أنها كانت لا تصلي قبل موتها.

القصة تبدو غريبة أو نادرة من نوعها، حيث لم يتكرر الأمر من قبل، ولم يُسمع شرعًا أو عُرفًا عن تراجع من يمارس هذه المهنة المُقدسة عن تغسيل أي شخص، مهما كانت الأسباب أو التعليلات.
اللافت للنظر أن إحدى الفتيات أعلنت عن الأمر دون مواراة أو تحري لتعليمات الشريعة والدين، ريهام عبد الرحمن كتبت على صفحتها على فيسبوك: « ذهبت اليوم مع بعض الأخوات لغسل متوفاة، فعلمنا أنها لا تصلي فرفضن الأخوات تغسيلها » 

وتابعت ريهام توجيه نصحها للمتابعين دون أن تدرك جُرم ما فعلت هي ومن معها: «  ترك الصلاة أمرُ جلل وخطير .. نبهوا أهليكم وأحبابكم وكونوا دعاة لهم ».
المنشور الذي ألقت به ريهام في وجوه العامة على الفيسبوك، أشعل غضبًا عارمًا بين المتابعين، ولقي رواجًا كبيرًا ممن طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة دينيًا للبت في الأمر وعقاب من فعل ذلك إن كان يستحق العقاب.

 

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