كاميرا مراقبة توثق لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين من نفق السجن
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الثلاثاء، 07-09-202111:40 ص
نشرت وكالة أنباء "سرايا نيوز" نقلا عن الإعلام العبري، مقطع
فيديو يوثق لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الستة من النفق، أثناء فرارهم من سجن
""جلبوع".
وأعلنت إسرائيل أمس الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز
"الشاباك" للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة
الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا
الزبيدي، القيادي في "كتائب شهداء الأقصى".
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج تصدر الترند بعنوان "نفق
الحرية" تضامنًا وفرحًا بما حققه الأسرى من لطمة على وجه الاحتلال، كما وزعت
الحلوى على الأهالي في فلسطين احتفالًا بهروب الأسرى.