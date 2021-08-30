سعودية تقتحم مسرح الباحة وتحاول الرقص مع الرجال بالسيف..شاهد ماذا فعلوا بها
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Native
الإثنين، 30-08-202109:18 ص
حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بعد تداول
فيديو يوثق لحظة اقتحامفتاة لمسرح في مهرجان الباحة أثناء تأدية رقصة العرضة
الجنوبية "رقصة شعبية"، وقيامها بالرقص وسط الرجال.
ويظهر الفيديو صعود الفتاة على المسرح ومحاولتها مشاركة مجموعة من الرجال
أثناء تأديتهم لرقصة العرضة الجنوبية بإحدى فعاليات مهرجان الباحة، ومحاولة الحصول
على سيف من أحدهم للرقص به.
فيما قام أحد أعضاء الفرقة بالاعتراض عليها ومنعها من الرقص ومطالبتها
بالنزول من على المسرح، لكن الفتاة كانت تصر على الرقص قبل أن يحضر الأمن ويتم
إجبارها على النزول من على المسرح لتغادر المكان.
وأثار الفيديو الجدل بين النشطاء، الذين عبروا عن غضبهم لما قامت به الفتاة،
من محاولة الرقص وسط الرجال وإصرارها على ذلك.