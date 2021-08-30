الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

سعودية تقتحم مسرح الباحة وتحاول الرقص مع الرجال بالسيف..شاهد ماذا فعلوا بها

Capture
ا
Native
الإثنين، 30-08-2021 09:18 ص

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بعد تداول فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة لمسرح في مهرجان الباحة أثناء تأدية رقصة العرضة الجنوبية "رقصة شعبية"، وقيامها بالرقص وسط الرجال.
ويظهر الفيديو صعود الفتاة على المسرح ومحاولتها مشاركة مجموعة من الرجال أثناء تأديتهم لرقصة العرضة الجنوبية بإحدى فعاليات مهرجان الباحة، ومحاولة الحصول على سيف من أحدهم للرقص به.
فيما قام أحد أعضاء الفرقة بالاعتراض عليها ومنعها من الرقص ومطالبتها بالنزول من على المسرح، لكن الفتاة كانت تصر على الرقص قبل أن يحضر الأمن ويتم إجبارها على النزول من على المسرح لتغادر المكان.
وأثار الفيديو الجدل بين النشطاء، الذين عبروا عن غضبهم لما قامت به الفتاة، من محاولة الرقص وسط الرجال وإصرارها على ذلك.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

تويتر-يتسبب-بطلاق-امرأة-سعودية-88121

سعودية عاشت مع أسرة فقيرة وتزوجت منهم وبعد 35 عامًا كانت الصدمة

images

تهز السوشيال ميديا.. مغسلات يرفضن تغسيل فتاة والسبب صادم

kICkqsNj_400x400

فتاة كويتية تكتشف أن صديقتها «ذكر» أثناء سهرة ليلة بالصدفة!

Capture

شاهد.. لحظة تجريد مشهورة على "تيك توك" من ملابسها في الشارع

611c404c42360423d728d49b

فيصل ندا عن انشقاقه عن الإخوان: رأيت المرشد يتحرش بفتاة في السيدة زينب

Capture

فنانة سعودية شهيرة تثير الجدل بوصلة رقص في جزر المالديف