الأحد 21 يناير 2024
توقيت مصر 07:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

أحمد حسن: الأهلي يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

أول قرار من الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة من الوحدة الإماراتي

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودا من غزة "لكنهم سيعودون"

حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

Screenshot 2024-01-20 065531
كيروش
السبت، 20-01-2024 06:57 ص نسمه عبد الوهاب
أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال».

وأضاف: «الزمالك بعدما قام بحل أزمة القيد يرى ضرورة تواجد مدرب أجنبي، ولذلك يسعى من أجل التعاقد مع كارلوس كيروش خلال الفترة الحالية».
وأتم إبراهيم سعيد أنه بالطبع رأينا كارلوس كيروش مع منتخب مصر، خاصةً وأن أحمد سليمان يرى أنه هو الأنسب ويوجد توافق إلى حد كبير من أجل التعاقد معه.

ويستعد الزمالك من أجل المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.


إقرأ ايضا

20220517010346346

الزعيم يودع الساحة الفنية.. اعتزال عادل إمام

yraesss0008

"أنزل بالرنص في الرياض".. ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جرئ

BB1gWyt0

معاقبة مهاجم الأردن بسبب "قضية الشرفاء"

أخبار متعلقة

AA181uz6

أيمن أشرف يكشف مفاجأة عن نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

IMG-20240101-WA0015

قرار عاجل من المحكمة بشأن تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه