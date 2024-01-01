قرار عاجل من المحكمة بشأن تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه

الإثنين، 01-01-2024
11:04 ص
أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى ممدوح عباس
، والتي تطالب رئيس نادي الزمالك
السابق مرتضى منصور
بدفع 2 مليون جنيه، بسبب شطبه من عضوية نادي الزمالك
إلى جلسة 18 من فبراير المقبل للاطلاع.
تفاصيل الدعوى
اختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
بصفاتهم القانونية.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك
لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
وكانت اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور
في الدعوى المقامة من ممدوح عباس
، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك
، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف لجلسة 14 فبراير لحين ورود شهادة محكمة النقض.
محاكمة مرتضى منصور
وكانت محكمة جنح العجوزة تأجيل محاكمة مرتضى منصور
في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.