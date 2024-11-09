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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالجيزة متخصص في النصب على المواطنين

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السبت، 09-11-2024 02:34 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 11 عنصرًا إجراميًا تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطعًا أثرية للبيع، بالإضافة إلى عملات أجنبية للاستبدال خارج نطاق السوق المصرفي.

وأظهرت التحريات أن العصابة كانت تقوم باستدراج الضحايا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم أفراد التشكيل بالاتفاق مع المواطنين على لقاءاتهم في أماكن مختلفة، ثم يستولون على أموالهم بعد إيهامهم بعرض قطع أثرية وادعاء قدرتهم على بيع أو استبدال عملات نادرة. كما توصلت التحريات إلى أن أعضاء التشكيل كانوا يستغلون غرفة مشيدة على هيئة مقبرة داخل مزرعة بمحافظة الفيوم لإيهام ضحاياهم بأنهم قد عثروا على مقبرة أثرية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف التشكيل العصابي في عدة مأموريات أمنية أسفرت عن ضبط جميع المتهمين. وعُثر بحوزتهم على عدة أسلحة نارية من بينها 4 بنادق خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة، بالإضافة إلى 7 سيارات. كما تم ضبط حجر منقوش عليه رسومات فرعونية، 30 تمثالًا مقلدًا، 2 لوحة وتابوت فرعوني مقلدين، إلى جانب كمية من العملات المحلية والأجنبية المقلدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية والاحتيالية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم من مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

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