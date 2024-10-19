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الداخلية تكشف شبكة استخدام برامج عالمية مسروقة

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السبت، 19-10-2024 03:02 م
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالكي شركة بمحافظة القاهرة بتهمة استخدام أجهزة محملة ببرمجيات مملوكة لشركات عالمية دون الحصول على تصاريح قانونية من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن الشركة استخدمت عدة أجهزة تحتوي على برمجيات مقلدة، بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الشركة وألقت القبض على المدير المسؤول، حيث تم العثور على 4 وحدات معالجة مركزية تحتوي على برامج مقلدة ومنسوخة دون إذن من الشركات المالكة للحقوق.
واعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه، وأكد أنه قام بهذه المخالفات بالاشتراك مع مالكي الشركة لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

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