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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة أمام الجميع

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الأربعاء، 17-07-2024 12:23 م


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقليوبية بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته وضبطت مرتكب الواقعة.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بالقليوبية مما أدى إلى وفاته.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل بصالة ألعاب رياضية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجرح طعني بالرقبة وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وبسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين (ميكانيكي- مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات بتاريخ 12 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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