التدخل السريع ينقذ فتاة جامعية من الرصيف

الإثنين، 20-09-2021
09:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج
فريق التدخل
السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر
.
وعلى الفور تعامل
فريق التدخل السريع
المحلي بمحافظة البحر الأحمر
مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين
إنها تدعى " ر . ر. ح" وتبلغ من العمر ٢٤ عاما وهي طالبة جامعية حيث إنها
تركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر
وتعاني من
بعض الاضطرابات النفسية.
وقد قام فريق التدخل
السريع المحلي بتحرير محضر شرطة برقم ٤٧٩١ لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها والذي
رفض استلامها، وعرض الفريق المحلى بالبحر الأحمر
تقريرها على النيابة العامة لإيداعها
أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها وعند اعتماد التقرير الطبي تبين أنها واعية ومدركة
للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم ٤٧٩١ لسنة ٢٠٢١ أدارى
إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها، وذلك حسب البيان الذي تلقت
" المصريون " نسخة منه .
ونسق فريق التدخل السريع
المركزي لإيداعها دار معانا لإنقاذ
إنسان بالهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع
المحلي وذلك لتلقى كافة أوجه الرعاية
الاجتماعية والصحية والنفسية.
ويتلقى فريق التدخل
السريع المركزي الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية
والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة
الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل
الاجتماعي للوزارة التضامن
الاجتماعي.