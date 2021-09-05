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تعليقًا علي المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة احدي الحضانات

منع أصحاب الحضانات من وضع آيات من القرآن الكريم أو من الإنجيل المقدس

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 05-09-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا عن آية قرآنية وُضعت على بوابة إحدى الحضانات وحملت الآية أخطاء لغوية، كما جاءت الآية مجتزأة من سياقها.
و أهابت وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفتها المسئولة عن تنمية الطفولة المبكرة والمنوط بها تنظيم عمل حضانات الطفولة المبكرة تحت سن أربع سنوات، بالسادة أصحاب الحضانات عدم وضع آيات من القرآن الكريم أو من الإنجيل المقدس، نظرًا لما قد تحتويه هذه الآيات من أخطاء إملائية أو لغوية (وتعالى كلام الله المنزه عن أي خطأ)، وكثيرا ما تجتزئ من سياقها فيتحرف معناها؛ مما قد يعرض القارئ للفهم الخاطئ أو المختلط، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
هذا بالإضافة إلي أن إدراج موضوعات دينية في مظهر الخدمة قد يوحي بأن هذه الخدمة مقصورة فقط على أهل هذا الدين والحق أن الوطن للجميع.
وتؤكد الوزارة أنها قد استندت في هذا الأمر لفتوى من دار الإفتاء المصرية بأن وضع الآيات بهذه الطريقة لا يجوز لأنه استخدام لها فيما لم ترد فيه.
وتؤكد الوزارة أن غرس القيم الدينية والأخلاقية أثناء مرحلة الطفولة وتنشئة أجيالنا عليها هو مطلوب للغاية لترسيخ المبادئ الفاضلة وتعليم السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع، ولذلك تأتي هذه القيم ليست كنصوص ربما تجتزئ من سياقها، وإنما كرسالة تربوية نستمر في تعليمها وتأكيدها.
والوزارة إذ تطمح وتتمنى أن نكون نحن  مثالا في أفعالنا يحتذي به أطفالنا حتى تتطور لديهم سلوكيات عزيزة فاضلة وعلاقات سليمة قويمة بما يساهم في نشر صحيح للأديان السماوية، وبما يضمن الاستثمار فيهم لصالح أسرهم ومجتمعاتهم ولصالح الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.
 

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