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وزيرة التضامن تطلق منصة "مودّة" الرقمية بلغة الإشارة

مودة
مودة
Native
الأحد، 29-08-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج عن إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز.
وعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
ويأتي ذلك ضمن جهود المشروع في إيصال الرسائل المعرفية التي تتعلق بالحياة الأسرية لجميع المواطنين، وتمكين الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثي الزواج من متحدي الإعاقات السمعية بالمعارف المختلفة التي تتناولها المنصة في كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة بدءا من أُسس اختيار شريك الحياة ومفهوم الزواج وخطوات حل المشكلات، بالإضافة لتقديم محتوى توعوي ثري يؤكد على أهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج.
كما توعّي المنصة بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، وأيضا إلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
والجدير بالذكر ان منصة مودة قام بإطلاقها السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم في ديسمبر ٢٠١٩، وهي تُمثِّل نموذجاً للتحوُّل الرقمي في تناول القضايا المجتمعية. وقد وصل عدد المترددين على المنصة حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري ٤،٢٦٧،٥٩٠ شاب وفتاة.
لمزيد من التفاصيل رجاء الدخول على الموقع الالكتروني للمنصة:
‏www.mawadda-eg.com
 

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