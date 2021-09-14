القباج تعلن عن موعد بدء صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

الثلاثاء، 14-09-2021
08:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تبدأ وزارة التضامن
الاجتماعي اليوم الثلاثاء في صرف مستحقات
اسر الشهداء
ومصابي الحوادث الإرهاب
ية والعمليات الأمنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك
ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وصرحت وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج
بأن صندوق تكريم
شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهاب
ية والأمنية وأسرهم حول بالفعل
المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء
والمصابين والذين تم تسليمهم منذ أيام بطاقات
إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي، حسب البيان الذي تلقت
" المصريون" نسخة منه.
وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا تطورات
هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، حيث وجه سيادته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل
عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداءنا الأبطال تكريما لما قدموه
من إيثار وفداء لمصر.
وأكدت القباج
أن المستحقين حددهم القانون رقم ١٦ لسنة
٢٠١٨ في أسر شهداء الحوادث الإرهاب
ية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ
العمل به في ١٨ يناير ٢٠١٤ وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء وللمصابين في تلك
الحوادث طبقا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.