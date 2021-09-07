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التضامن وصناع الحياة يطلقان " داعم" لتعزيز توسع برنامج "فرصة"

داعم
داعم
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الثلاثاء، 07-09-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
في إطار إطلاق الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" التي أسسها برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر، تم توقيع برتوكولات تعاون مع 12جمعية شريكة بتمويل من برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
حضر توقيع البروتوكولات اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" لتعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في المحافظات المستهدفة للتعريف ببرنامج فرصة الذي تنفذه التضامن للتأهيل لسوق العمل وفتح فرص التشغيل، وفي تقديم الاستشارات في مجال المشروعات متناهية الصغر، وفي التدريب والدعم الفني للمقبلين على الالتحاق بسوق العمل.
وتعمل الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي عبر 3 مراحل تبدأ بحملات الزيارات المنزلية للتوعية، ثم تعبئة الفئات المستهدفة  للمشاركة في جلسات التحفيز وتعديل السلوك الاقتصادي، ثم تأتي المرحلة الأخيرة لعرض فرص العمل المتاحة أو الإرشاد على المشروعات المتاحة لمن يرغب أن يعمل لدى نفسه وليس لدى الغير.
ومن المقرر أن يعمل المشروع في 8 محافظات وهي (القليوبية، الشرقية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر).
ومن جانبه، أكد الدكتور الشبراوي أن "داعم" تمثل خطوة هامة نحو مساهمة التطوع في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل شاب من هؤلاء الشباب المتطوعين سيقوم برعاية متوسط عدد 5 أسر من مستفيدي برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وهو ما يزيد من روح الإبداع والابتكار بين الشباب، ويحقق تمكين أكبر عدد من الشباب والفتيات.
وأشار إلى أن "داعم" ستعمل على تقوية الدعم الشخصي والنفسي والمتابعة من قبل شباب متطوعين من نفس القرى والمراكز، وهم سيكونوا مؤهلين في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يساهم في استدامة وتطوير الأنشطة.
وأكد اللواء أ.ح محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة أن صناع الحياة تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات التي أثبتت قدرتها في تنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في جميع محافظات مصر، وأن مشروع "داعم" علامة تشهد أن صناع الحياة كيان شبابي تطوعي قادر على العمل بالشباب لخدمة وطننا وأهلنا.
وتشارك في البرنامج 12 جمعية وهي  "نايل بالاس الخيرية"، جمعية "المصري للتنمية والتدريب"، جمعية تنمية ورعاية الأسرة" جمعية "ألوان" للتنمية والخدمات، جمعية تنمية المجتمع المحلي بباقور، مؤسسة "تكافؤ" للتنمية، مؤسسة "تمكين" للتنمية والتدريب، مؤسسة "زواد" للتنمية، جمعية "أبي بكر الصديق" للتنمية، جمعية "حقوق الإنسان" للخير وتنمية المجتمع المحلي، جمعية "النهوض بالصعيد" وأخيرًا مؤسسة "مصر المستقبل للتنمية".
 

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