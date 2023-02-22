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البحوث الفلكية يرد على توقعات حدوث زلزال عنيف اليوم الأربعاء

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الأربعاء، 22-02-2023 09:30 ص

 

نفى الدكتور محمد عز العرب أستاذ الشبكة القومية لرصد الزلازل بـ المعهد القوي لـ البحوث الفلكية، ما تردد بوقوع زلزال شديد وأن اليوم هو يوم القيامة.

وقال أستاذ الشبكة القومية لرصد الزلازل إن ما يثار غير صحيح، وأن الجميع مطالب بعدم نشر الشائعات، وأن هناك لغط كبير بأن يوم 22 فبراير سيحدث زلزال

 

وأضاف أستاذ الشبكة القومية لرصد الزلازل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد أى جهاز يتنبأ بحدوث أي زلزال، وما يصدر من العالم الهولندي غير صحيح.

 

ولفت إلى أن هناك زلازل ستحدث فى المستقبل، ومتوقع أن يحدث زلزال فى الفترة المقبلة، وهذا يسمى الهزات الارتدادية.

 

وأشار إلى أنه ما حدث من زلزال أمس هو زلزال تابع، لآنه لم يكن أقوى من الزلزال السابق، الذى حدث فى يوم 6 فبراير.

 

ورد على سؤال هل مصر تقترب من حزمة الزلازل، قال إن مصر بعيدة عن حزمة الزلازل، وعلينا أن نحمد الله، وأن تأثير الزلزال على مصر هو الشعور به فقط.

 

وطالب المواطنين بعدم القلق، وأن تركيا حدث بها زلزال قوي فى 2020، وفى زلازل سابقة لها، ولم يكن لها تأثير على مصر معلقًا: "الفترة التكرارية لـ الزلازل ليست ثابتة".

 

 

 

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