أول رد من البحوث الفلكية بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبًا





أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل تحدث بشكل عادي يوميا ولكن التفاعل معها الآن أصبح مختلفا لمفاجأة العالم واهتمامه بعد زلزال تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن ما حدث في السعودية وعمان أو اليابان اليوم ليس له علاقة ببعضه.

وأضاف الدكتور جاد القاضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه طبقا للبيانات التي يتم رصدها لا يوجد شيء يشير إلى حدوث زلازل في مصر، ومصر آمنة من حزام الزلازل ولا يوجد أي مؤشرات خطورة علينا، وأن ما تم تداوله عن انحسار المياه في شواطئ سيناء غير صحيح.

وتابع: "كل يوم يحدث زلازل بالآلاف على وجه الأرض وفي حاجات محدش بيشعر بها، وما حدث في تركيا كان كارثة نتيجة ظروف وتداعيات كبيرة ومش عايزين يكون في رعب وهلع واللي بيحدث حولنا بعيد عنا تماما، واحنا مش في حزام زلازل ولا متوقع دخولنا حزام زلازل".