الأربعاء 22 فبراير 2023
توقيت مصر 02:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا

طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

رد غير متوقع من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا

مقتل 11 وإصابة 800 شخص في زلزال تركيا وسوريا الجديد

مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته

ارتفاع الدولار والريال.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم

بعد دعوات المقاطعة.. إلغاء حفل كيفين هارت في مصر

بيان من النيابة العامة بشأن نتيجة التحقيقات في وفاة لاعب الملاكمة بضربة في الرأس

هو جماع الأقطن الذي حذرنا النبي من فعله رغم أنه ألذ شيء للزوجة؟.. داعية يرد

ADS
 

ظهور ضوء أزرق في سماء الإسكندرية يثير الرعب..والبحوث الفلكية يوضح

Capture
سماء الاسكندرية
Native
Teads
الثلاثاء، 21-02-2023 09:21 ص

 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لسماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق  غريب، ويؤكدون أن ذلك الضوء في السماء ظهر مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.

 

وكشف الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الضوء الأزرق الذي يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنه يلمع في سماء الإسكندرية.

 

وأوضح الدكتور الهادي ، أن الضوء الأزرق الذي لمع في سماء الإسكندرية أثناء وقوع زلزال تركيا، أنه ربما يكون بفعل ظاهرة جوية وأنه ليس له أي علاقة بزلزال تركيا.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه لا يوجد ما يسمي تنبأ الزلازل وأن السماء لا تضئ بضوء معين قبل حدوث الزلزال وأنه حتى الآن لا يوجد طريقة تمكننا من التنبأ بمواعيد وحدوث زلزال.

 

ونفي الدكتور شريف الهادي جميع الشائعات التي تتحدث عن احتمالية حدوث زلزال في مصر، وأن لا يوجد احتمالية حدوث تسونامي، وأن ادارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها على تويتر طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة .

 

وأضاف الدكتور شريف الهادي، أن معهد البحوث الفلكية لم يرصد أي زلزال داخل مصر، مضيفًا: «كل يوم نسجل هزات أرضية بقيمة 1 أو 2 أ و 3 أو 4 بدرجة 2 أو 2.5 ريختر؛ وهذا نتيجة النشاط الطبيعي للأرض».

 

إقرأ ايضا

download

جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا

Capture

عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا

19_2020-637450030499704297-970

مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته

أخبار متعلقة

63e22c3a423604405b32d2bf

أول رد من البحوث الفلكية بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبًا

7baf2176-fed3-4db1-9805-935561756c8a

العثور على جثة أتسو تحت الأنقاض

202302070332173217

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 40 ألفا و642 قتيلا

63e802264236042d7611b676

مرصد الزلازل التركي يعلن عن هزة أرضية جديدة في مدينة كهرمان مرعش

تنزيل

وفاة فريق كرة طائرة مدرسي مكون من 34 شخصًا في زلزال تركيا

63e9ea494c59b71246301b00

هبوط أرضي كبير يثير الرعب في مطروح وبيان حول علاقته بزلزال تركيا