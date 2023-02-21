ظهور ضوء أزرق في سماء الإسكندرية يثير الرعب..والبحوث الفلكية يوضح





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لسماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق غريب، ويؤكدون أن ذلك الضوء في السماء ظهر مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.

وكشف الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الضوء الأزرق الذي يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنه يلمع في سماء الإسكندرية.

وأوضح الدكتور الهادي ، أن الضوء الأزرق الذي لمع في سماء الإسكندرية أثناء وقوع زلزال تركيا، أنه ربما يكون بفعل ظاهرة جوية وأنه ليس له أي علاقة بزلزال تركيا.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه لا يوجد ما يسمي تنبأ الزلازل وأن السماء لا تضئ بضوء معين قبل حدوث الزلزال وأنه حتى الآن لا يوجد طريقة تمكننا من التنبأ بمواعيد وحدوث زلزال.

ونفي الدكتور شريف الهادي جميع الشائعات التي تتحدث عن احتمالية حدوث زلزال في مصر، وأن لا يوجد احتمالية حدوث تسونامي، وأن ادارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها على تويتر طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة .

وأضاف الدكتور شريف الهادي، أن معهد البحوث الفلكية لم يرصد أي زلزال داخل مصر، مضيفًا: «كل يوم نسجل هزات أرضية بقيمة 1 أو 2 أ و 3 أو 4 بدرجة 2 أو 2.5 ريختر؛ وهذا نتيجة النشاط الطبيعي للأرض».