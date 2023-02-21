عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا





أكثر من خمسة عشر يوما تعيشها منطقة المتوسط في حالة من الرعب وتحديدا سكان تركيا التي تعرضت لأكثر من ثلاث آلاف هزة ارتدادية كانت أقوها يوم 6 فبراير الجاري، والتي بلغت قوتها 7.7 ريختر مُخلفة 41 ألف قتيل وعشرات آلاف من المصابين إضافة الي خسائر مادية واقتصادية بالمليارات.

الأمر لم يتوقف عند زلزال 6 فبراير حيث ضربت هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 6.4 على مقياس ريختر مدينة هاتاي التركية مساء الاثنين 20 فبراير الجاري، مُخلفة عدد من القتلى والمصابين إضافة الي انهيار أحد المباني وقد شعر بهذه الهزة سكان عدد من دول المنطقة ومن بينها سوريا ولبنان وفلسطين ومصر.

الهزات المتتالية التي ضربت منطقة المتوسط وظهر تأثيرها المميت على كلا من تركيا وسوريا حيث منطقة وقوع الزلزال اثار مخاوف ملايين المواطنين بالمنطقة خاصة في دول كلا من تركيا وسوريا وفلسطين ومصر ولبنان وغيرها من دول المنطقة.

وسبق وتنبأ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس قبل ثلاثة أيام من وقوع الزلازل في تركيا وسوريا، وغرد قائلا: "عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)".

وحققت التغريدة انتشارا كبيرا على موقع تويتر حيث حصدت على أكثر من 50 مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات، لكن كان معظم هذا الزخم عقب وقوع الزلزال في السادس من فبراير 2023.

ولم يكتفي بذلك، بل حذر فرانك هوغربيتس، الذي يُقدم نفسه باعتباره متخصصا في هندسة الكواكب، من حدوث هزات ارتدادية جديدة في المنطقة قائلا: "شاهدوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير".

ورغم إقرار الباحث لاحقا بأن توقع حدوث زلزال بشكل محدد يعد بالأمر المستحيل، إلا أنه أكد أنه يستعين في تنبؤاته بموقع القمر وأيضا بالتغيرات المناخية

وصدق بعد تنبأته وكان بينها زلزال 6 فبراير ويوم 20 فبرير الي انه يتوقع الأسواء وهو حدوث زلزال مدمر غدا الأربعاء 22 فبراير، والذي يضرب مجموعة من الدول العربية.

حدوث زلزال ذروته يوم 22 فبراير

وبالفعل غرد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، مساء الاثنين، بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا الجديد بتغريدة يلفت فيها نظر متابعيه لتغريدته أمس التي توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة قبل حدوثها بحوالي 24 ساعة تقريبا.

وأعاد نشر تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: "قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22"، وعلق بالقول: "نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها".

أن العالم الهولندي الذي تنبأ بوقوع زلزال تركيا المدمر قبل وقوعه بثلاثة أيام، قال قبل يومين على حسابه في "تويتر": "لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة كما قلت من قبل أنا لست نبيا".

وأضاف: "ما زلت أتلقى الأسئلة أحدث تقديراتنا موجودة على الموقع الإلكتروني، إذا كانت لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، فسنشاركها".

وكان العالم فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين 6 فبراير، 55 عاما، كان ظهر في فيديو بثه على "يوتيوب" بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه بحدوث هزة قوية.

فعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان قال هوغربيتس في الفيديو: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة، بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".