هروب وانهيار جنود الاحتلال أمام المرابطين بالأقصى ومجندة تبكي رعبًا (فيديو)
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Native
الأربعاء، 12-05-202110:20 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه،
مجندة إسرائيلية تبكي خوفًا من المتظاهرين الفلسطينيين المحتجين على اقتحام المسجد
الأقصى.
وسخر موثق الفيديو من بكاء المجندة الإسرائيلية، قائلاً:”تعيطيش”،
فيما حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويشن الاحتلال غارات جوية على قطاع غزة، كما استهدف عدد
من السيارات والمنازل، ما ادى إلى استشهاد حوالي 37 فلسطيني وإصابة المئات، فيما
وجهت ترد المقاومة بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، وتمكنت من اختراق القبة
الحديدية والوصول إلى منازل المستوطنين ومقتل اثنين على الأقل وإصابة آخرين.