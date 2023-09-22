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إلهام شاهين تكشف متاعب الإنتاج السينمائي: «بلطجي بيحمينا في الزحمة»

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الهام شاهين
الجمعة، 22-09-2023 05:59 م نسمه عبد الوهاب
تحدثت الفنانة إلهام شاهين على هامش تواجدها في ندوات مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى عن الإنتاج وتدخل الدولة في الإنتاج، كما طالبت من الدولة تسهيل الخدمات على صناع السينما.

إلهام شاهين تكشف متاعب الإنتاج السينمائي
قالت الفنانة إلهام شاهين خلال الندوة: «بيبقي مطلوب لينا حماية في الشارع بسبب الزحمة، فنضطر نجيب البلطجي بتاع الحي علشان يحمينا من الزحمة، والتصوير في المناطق الإثرية بالساعة، والساعة الواحدة بألفات الجنيهات، كل العوامل دية بتخلينا كمنتجة أقول نتختار حاجة أسهل لأني مقدرش أدفع الفلوس دية كلها».


وأضاف: «الدولة لازم تحب السينما وتقف جنبها، لازم تدينا كل الخدمات ببلاش، إحنا مش عايزين منها فلوس، لكن على الاقل كل أماكن التصوير اللي بتملكوها الدولة ناخدها ببلاش، والدولة لازم تعرف قيمة السينما ومردودها على المجتمع، لأنه أصبح لا يوجد منتجين».

واستكملت إلهام شاهين حديثها، قائلة: «الدولة مطلوبة منها خدمات لوجستية، مش مطلوب منها تدينا فلوس لأنهم لازم يعرفوا قيمة الفن، المطلوب مننا نعمل سينما حقيقية ونرجع الريادة لمصر، ومش لازم كل السينما تبقي أفلام أكشن، علشان تبقي أفلام تجارية، ودية الشباب والعيال الصغيرة بيحبوها، أو أفلام كوميدي».

واختتمت حديثها: «عايزين نعمل موضوعات مهمة، وبعدين فين دور الرقابة، كل الموضوعات المهمة والقوية اللي بتقدم بتترفض، إحنا لازم نخاف على السينما أكتر،وبنحب البلد دية لأنها هتنهض بالثقافة والفن، وهما دول أقوي شيء عندنا».



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