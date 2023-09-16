علا غانم تكشف سبب غيابها 6 سنوات عن الفن

السبت، 16-09-2023
12:25 م
نسمه عبد الوهاب
أكدت الفن
انة علا غانم
، أنها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد، وتلقت مسلسلين لدراما رمضان 2024 ولكنها لم تتعاقد عليهما حتى الآن، كاشفة سبب غيابها عن الفن
.
وقالت علا غانم
، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أنها حصلت على إجازة طويلة أكثر من 6 سنوات حتى تشعر بمدى حب الجمهور لها، وكانت مفاجأة بالنسبة لها شعورها بحب الجمهور لها.
وأضافت: «كانت هناك عدة محاولات لعودتي قبل أولاد حريم كريم ولكن لم أشعر بأنها كانت مناسبة لي وإني أسيب حياتي في أمريكا وأعود لمصر».