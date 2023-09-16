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علا غانم تكشف سبب غيابها 6 سنوات عن الفن

علا غانم تكشف سبب غيابها 6 سنوات عن الفن

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علا غانم
السبت، 16-09-2023 12:25 م نسمه عبد الوهاب
أكدت الفنانة علا غانم، أنها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد، وتلقت مسلسلين لدراما رمضان 2024 ولكنها لم تتعاقد عليهما حتى الآن، كاشفة سبب غيابها عن الفن.

وقالت علا غانم، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أنها حصلت على إجازة طويلة أكثر من 6 سنوات حتى تشعر بمدى حب الجمهور لها، وكانت مفاجأة بالنسبة لها شعورها بحب الجمهور لها.
وأضافت: «كانت هناك عدة محاولات لعودتي قبل أولاد حريم كريم ولكن لم أشعر بأنها كانت مناسبة لي وإني أسيب حياتي في أمريكا وأعود لمصر».



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