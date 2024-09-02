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إصابة لواء وعميد بطلقات نارية إثر مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بالدقهلية

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الإثنين، 02-09-2024 10:26 ص

 

 

أصيب لواء وعميد شرطة بمحافظة الدقهلية بطلقات نارية اثر مداهمة أمنية لأحد البؤر الإجرامية فى المنطقه الواقعه بين قرية هلا والقيطون بمركز ميت غمر .

تلقت مديرية  أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بإصابة ضابطين في مداهمة أمنية لأحد البؤر الإجرامية.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر إلى المستشفي وبالفحص تبين أن القوات الأمنية قلمت بمداهمة أمنية على أحد البؤر الإجرامية فى المنطقه الواقعه بين قرية هلا والقيطون مركز ميت غمر وأصيب ضابطين أثناء المداهمة بطلقات نارية.

وبالفحص تبين انه أصيب كل من «محمد حسن صالح، 48 عاما،لواء شرطة، مصاب بجرح تهتكى بالساق اليمنى، وتامر عاصم عبدالباسط 45 عاما، عميد شرطة، مصاب بطلق ناري فى الفخذين تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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