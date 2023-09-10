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إصابة فنانة شهيرة بنزيف حاد أثناء إجراء عملية جراحية خطيرة

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ارشيفية
الأحد، 10-09-2023 11:33 ص


كشفت الفنانة جواهر الكويتية تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.

وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".

 

وأضافت: "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب".

 

جواهر تحدثت للمرة الأولى عن مرضها في عام 2021 خلال اتصال هاتفي أُجري معها على شاشة تلفزيون "الكويت"، إثر إعلان إصابتها به في شهر (فبراير) من العام 2020.

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