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صدمة.. سرقة معدة بسمة وهبة خلال إجراء عملية في أمريكا

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بسمة وهبة
الثلاثاء، 05-09-2023 01:04 م


كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن سبب نحافتها المفرطة، وعلقت:"صحيت من البنج لقيت معدتي مسروقة".
وقالت خلال تصريحات إعلامية:"دخلت العمليات لإجراء عملية عادية بالمنظار، وحدث لي نزيف شديد"، وتابعت:" تفاجأت بالطبيبة تصرخ وتقول ( أنت مين شال معدتك)، مشيرة إلى أنها أعتقدت أن ما يحدث تخاريف البنج.
وأشارت إلى أن زوجها سأل الطبيبة عن سبب ماقالته، وردت قائلة:" معدتها مش موجودة"، وسألها كيف تعيش بدون معدة"، وأجابت:"معدتها اتشالت وفي جزء بسيط من المعدة عشان تعيش به".
ولفتت إلى أن الطبيبة أخبرتها أن ما حدث جريمة ولابد من مقاضاة الطبيب الأمريكي، مشيرة إلى أنها بحثت عن تقارير الطبيب عبر البريد الإلكتروني ولم تجدها.


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