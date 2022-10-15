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إصابة شيرين بالرباط الصليبي .. ماذا حدث؟

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شيرين
Native
Teads
السبت، 15-10-2022 08:36 ص

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للسفر خارج مصر، من أجل إجراء عملية جراحية عقب إصابتها بالرباط الصليبي إثرسقوطها فى منزلها .

وحسب وسائل إعلام فإن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهي حالياً إجراءات سفرها فى الخارج بأسرع وقت ممكن ، حيث من المقرر أن تقوم بالسفر فى غضون ساعات أو أيام قليلة .

وكانت قد أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتألقت شيرين فى الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامى عبد العزيز، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي محمد الباز.
 

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