إخلاء سبيل زوجة حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه





قال خالد المصري المحامي إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأوضح خالد المصري أنه تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بعد التحقيقات معها، وفق روسيا اليوم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع زوجة حسام حسن المعروفة بـ "دانا آدم" يوم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

وأفادت مصادر باعتقال زوجة حسام حسن"، وسط تضارب الأنباء حول وضع دانا آدم وحسام حسن، وهل ما زالت على ذمته أم لا.

وقالت المصادر نفسها إن "نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع الزوجة السابقة لمدرب منتخب مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد انتقادها لسوء الأحوال الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي في مصر".

وتسببت تدوينات منسوبة لزوجة حسام حسن في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى متابعون أن "التدوينات الساخرة" التي تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد، وضعت المدير الفني للمنتخب في مأزق.

وتصدر اسم حسام حسن مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمه البعض مطالبين بإقالته من المنتخب بسبب تدوينات "منسوبة لزوجته"، نشرت في صفحتها، قبل أن يجري إغلاقها وحذفها، بينما أشاع البعض أنها "طليقته".

ومع تولي حسام حسن إدارة المنتخب المصري، قبل أشهر، نشرت زوجته، فيديو تؤكد فيه أنها زوجته منذ 2015، وأنه حصل انفصال بينهما لمدة 10 أيام فقط عام 2022، قبل أن يعودا معا مرة أخرى، ودعمت ذلك بصورة تجمعهما.