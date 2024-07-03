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ابنة حسام حسن تثير ضجة بسبب فستانها العاري في حفل خطوبتها

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الأربعاء، 03-07-2024 11:06 ص

 

شارك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورا من حفل خطوبة ابنته يارا، وسط أجواء عائلية.

وأثارت ابنة حسام حسن الجدل بسبب فستانها الجرئ، وشن البعض هجوما على حسام حسن بسبب ملابسها.

وظهرت زوجة حسام حسن، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان باللون الموف الفاتح (لافندر) منفوش وهو ما علق عليه بعض المتابعين ، كأنها اختها.

إطلالة زوجة حسام حسن

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حسام حسن على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها

وتألقت يارا ابنة بإطلالة مميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان أبيضّ قصير مكشوف وقصير فوق الركبة.

وانتعلت ابنة حسام حسن حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.



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