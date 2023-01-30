إجراء جديد.. مصر تصدر بيانًا بشأن المصريين العاملين في السعودية





أعلنت وزارة القوى العاملة تنسيقها مع وزارة الموارد البشرية لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني، لضخ عمالة مصرية مدرّبة وماهرة إلى سوق العمل السعودي.

وأفادت الوزارة خلال بيان لها أن وزير القوى العاملة، ألتقى وفدا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية؛ لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة.

وأضاف البيان: يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى المملكة، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين يعتمد المسار الثاني على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضًا.