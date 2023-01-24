علي عجمي يقبل يد رهف القحطاني يتصدر تريند السعودية.. ويخرجان في فيديو جديد للتعليق





برر الإعلامي اللبناني علي عجمي، تقبيله يد مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، بأن ذلك دليلا على احترام وتقدير المرأة.

ووثق عجمي مقطع فيديو برفقة رهف القحطاني وتحدث مازحا: " أول مرة بحياتي، وآخر مرة أبوس يد واحدة، أنا ما بعرف كيف بوست أيدك".

وردت رهف قائلة: " أنا دخلت لقيت المصور قاعد يصور، أنا أول مرة في حياتي حد يبوس يدي، بغيت أهاوشك".

والتقط عجمي طرف الحديث قائلا:" نحن في بلدنا وفي أوروبا، نقبل يد المرأة نوعا من الاحترام والتقدير".

وكان انتشر مقطع فيديو أظهر قيام الإعلامي علي عجمي بتقبيل يد رهف ، وذلك في أحد الأماكن العامة.

وعلقت "رهف" على مقطع الفيديو قائلة: تشرفت بمقابلة الإعلامي المميز علي العجمي انتظروني بمقابلة خفيفة تعجبكم إن شاء الله.

