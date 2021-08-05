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بعد رحيلهما.. مشهد مبكي يجمع مشاري البلام وانتصار الشراح

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الخميس، 05-08-2021 12:35 م


بعد أيام من وفاتها التي أحزنت الجميع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد مؤثر جمع الفنانَين الكويتيين الراحلَين انتصار الشراح ومشاري البلام، يرصد صعود الأخير إلى الطابق الثاني من المنزل بعد تبادل النظرات مع الأولى، في رمزية تحاكي وفاتهما تِباعاً.
ونشر الفنان الإماراتي حبيب غلّوم المشهد الدرامي عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستجرام"، معلّقاً بقوله: "يا سبحان الله وكأنه أم سالم تقول لمشاري وبنفس راضية اسبقني وأنا لاحقتك اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".
يُذكر أنّ مشاري البلام رحل عن عالمنا في شهر فبراير الماضي، بشكل مفاجئ بسبب فيروس كورونا الذي أثّر في وظائف أعضاء جسمه، وتوفي في المستشفى، وترك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسلات: "دارت الأيام"، "دروب الشك"، "ميزان العدالة" و"الإمبراطور".
ووافت المنية انتصار الشراح يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 59 عاماً في العاصمة البريطانية لندن، حيث سافرت برفقة نجليها سالم ودلال، للعلاج من أمراض في المعدة والكليتين، إضافة إلى أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر.

 

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