معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

السبت، 17-07-2021
11:00 ص
عبّر
والد الفنانة
المعتزلة حلا شيحة
، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن غضبه الشديد من
موقف ابنته الأخير من عرض مشاهد فيلم "مش أنا"، وخلافها مع الفنان تامر
حسني، ومن ما تفعله وتقوله، مؤكداً انها تضعهم كعائلة في موقف محرج، وتعرضهم للإنتقادات.
وأضاف
خلال تصريحات صحفية: "حلا لم تضع حتى عائلتها في اعتبارها قبل الحديث الماسخ الذي
كتبته عن فيلمها الأخير وبطله، هل نسيت أن والدها وشقيقتها فنانان، وستضعنا في موقف
محرج ومخزي بهذا الحديث".
وأكمل
والدها: "لن أدافع عن ابنتي في الخطأ.. حلا أخطأت في حقنا وفي حق نفسها، أود أن
أوضح شيئًا مهمًا أن زوجها معز مسعود
ليس له دخل في ما تفعله.. هذه تصرفاتها الشخصية،
وهي المسئولة عنها بدون تدخل من أي شخص، نعيش فترة صعبة نفسيًا بسببها أنا ووالدتها
وأشقاؤها.. ومش هنفضل ساكتين على الكلام ده".