روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

الخميس، 15-07-2021
02:08 م
كشفت الفنانة
روبي، عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفل
ها
الفني الذي سيقام في الساحل
الشمالي، يوم الجمعة المقبل.
ونشرت روبي عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الشخصية
في "إنستجرام"، صورة لشروط الحفل
، وجاءت هذه الشروط على الشكل الآتي:
"
- ألا يقل العمر عن 25 عاما.
- للمرتبطين فقط.
- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.
- لا يسمح باستخدام العنف.
- يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.
- لا يسمح بارتداء الـ"هوت شورت
" أو الملابس الرياضية.
- يسمح بارتداء التربون.
- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء".