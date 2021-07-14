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مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد فنانة شهيرة

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 14-07-2021 05:46 م

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الفنانة سما المصري بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، فى الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتى يتهم فيها سما المصري  بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وأكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أن موكلته تواجه تهمة السب والقذف تجاه المستشار مرتضى منصور.
يذكر أن سما المصري صادر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية بقضية أخرى، وهي الحبس سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، وتنفذ الحكم بسجن القناطر.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمرت بإخلاء سبيل سما المصري في الجلسة السابقة خلال نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه.
وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إن قرار إخلاء السبيل لن يطبق في تلك الحالة لأن موكلته صادر ضدها أحكامًا بالحبس 3 سنوات ونصف قضت منها 14 شهرًا.



وأضاف "ناجي" أنه سيتقدم بطلب بعد انقضاء نصف مدة العقوبة للعفو عنها.
 

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