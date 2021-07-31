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وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

31-07-21-5603-
انتصار الشراح
Native
السبت، 31-07-2021 02:01 م

توفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع طويل مع المرض، وكانت انتصار تتلقى العلاج في لندن بعد وصولها إلى هناك منذ أيام، حيث دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة بعدها بسبب تدهور حالتها الصحية بشكل سريع.
وكان قد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإنتصار الشراح قبل وفاةها برفقة إبنتها، قبل مغادرتها من الكويت الى لندن، لإستكمال علاجها هناك لإستكمال خطة علاج الشراح لمدة لم تكن تقل عن 6 أشهر ، نظراً إلى حالتها الصحية، لأنها تحتاج إلى المزيد من الفحوصات فضلاُ عن إعادة التأهيل وغسيل الكلى.
وتدهورت الحالة الصحية للشراح في وقت سابق، حسب ما كشفه زوجها مازن التميمي، الذي أوضح أنه يبحث نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية، وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية لإستكمال علاجها.
وقال التميمي: "انتصار الشراح طريحة الفراش منذ أربعة أشهر وحالتها سيئة".
 

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