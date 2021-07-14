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قمر تصدم الجميع وتعلن عن حملها دون زواج: «قررت أكون سنجل مازر»

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قمر
Native
الأربعاء، 14-07-2021 03:54 م

تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير  بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور  عبر خاصية  «استوري» بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وكتبت الفنانة قمر: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».
وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته».
يُذكر أن أحدث أعمال، قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.


 

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