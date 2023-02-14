ممدوح حمزة بعد عودته لمصر: هناك انفراجة قريبًا





عاد المهندس الاستشاري والناشط السياسي د. ممدوح حمزة، مساء الأحد الماضي، إلى القاهرة، قادما من بيروت، بعد 3 سنوات قضاها خارج مصر.

وعقب دخوله من مطار القاهرة نشر ممدوح حمزة مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك أعلن فيه دخوله بسلام وبترحيب من المسئولين: بعد دخولي المطار لواء استقبلني وقال لي "مصر ترحب بأولادها المخلصين وفاتحة دراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد منهم".

وأضاف ممدوح حمزة: ما حدث اليوم يجعلني متفائلا جدا، وما فهمته وأسعدني جدا أن هناك انفراجة وبالتأكيد لن تقتصر عليّ.

وكان في استقبال ممدوح حمزة صهره د. أسامة الغزالي حرب وشقيقته وعدد من أقاربه.

وكان قد صدر حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ في أكتوبر 2020 بحبس ممدوح حمزة ستة أشهر مع الشغل وإدراجه على قوائم الإرهابيين، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر 2020.

غير أنه وفي سابقة غير معهودة في مجال قضاء الطوارئ عدل مكتب الحاكم العسكري عن قراره السابق بالتصديق على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، في أبريل 2021.

وصدرت مذكرة بقبول الالتماس المقدم من المحامي خالد علي، وكيل ممدوح حمزة، في القضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة ٤/٤٨ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أمن دولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ جنايات كلى أمن دولة طوارئ وسط القاهرة.

وبناء على قبول المذكرة بدأت إجراءات محاكمة ممدوح حمزة مرة أخرى غيابيا أمام هيئة أخرى، ومازالت مستمرة.