أول تعليق من عائض القرني بعد تصدره الترند بسبب «الوليمة»

الإثنين، 18-01-2021
09:44 ص
المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي
منسوب للداعية
الإسلامي السعودي عائض القرني
، يرد
فيه على الانتقادات التي طالته والاتهامات
التي وجهت له بالإسراف والتبذير
في وليمة
كبيرة أقامها، وتصدر الترند في المملكة
بسببها، مشيرًا إلى أن عدد الضيوف كان أكبر مما ظهر في الفيديو.
وقال القرني في مقطع صوتي منسوب له، تم تداوله عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، إنه ذبح ثلاثة خراف في الوليمة
التي بلغ عدد ضيوفها بين 45 و50
شخصًا، لكن الفيديو الذي انتشر للوليمة
، لا يُظهر وجودهم حول الطعام، ويقتصر على من
دخل في البداية فقط.
وأضاف أنه لم يرم من طعام الوليمة
أي شيء، حيث يتم توزيع
ما يزيد منه، على الجيران والعمال من سائقين وخدم في المنزل.
واختتم القرني رد
ه قائلا إن ”الناس تبحث عن الزلات وتتصيد
الأخطاء، مستشهدا بقيام النبي إبراهيم بذبح عجل سمين لثلاثة ضيوف قدموا إليه“.