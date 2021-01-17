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خالد الجندي يتحدى مهاجميه بالإجابة على هذا السؤال

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خالد الجندي
 
الأحد، 17-01-2021 07:32 م المصريون

رد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مهاجميه الذين شككوا في قراءته 250 ألف كتاب، خاصة بعد ظهوره بشكل مختلف مرتديًا ملابس "كاجوال" ما فتح هجومًا عنيفًا عليه من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "الجندي"، إنه ترك سؤالا لمن يهاجمونه لكى يردوا عليه، ما كانوا يدعون الفهم والمعرفة، إلا أنهم لم يردوا عليه، موضحا أن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ الف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فى كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان القرآن كاملا فى ركعة واحدة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "لم اجد من يرد على بما ورد فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحاديث ابى داوود، وكل ما جاء يتصف بالقوة الخارقة للعادة فى تلاوة القران، لهؤلاء السلف، لكن وجدت أن من يختلفون معى يشتمون ويهربون ولا يناقشونى".
وكان ظهور الشيخ خالد الجندي بمظهر جديد الأسبوع الماضي، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، وأثار ردود فعل مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وهاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.
وأبدى الجندي، اندهاشه من الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النيات الخبيثة.

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