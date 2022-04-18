أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم المسلح على فريق عمل مسلسلها

الإثنين، 18-04-2022
01:12 م
اعترض مسلح
ون يستقلون سيارة رباعية الدفع، ليل السبت، طريق سيارة أخرى خاصة
بفريق مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تم تصوير أحداثه في لبنان
، واختطفوا
أحد العاملين بالمسلسل.
ووقع الحادث على طريق رياق بعلبك في محلة الطيبة، بمحافظة البقاع الشمالي
على مقربة من بلدة بريتال.
اختطف المسلح
ون المحاسب في شركة "الصبّاح" للإنتاج الفني
والسينمائي صادق روللي، فيما تمكن زميله في الشركة غبريال رميا من الفرار، وتوجه
لاحقا إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق.
وفي اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، كشفت بطلة المسلسل الفنانة إلهام شاهين
الموجودة في لبنان
حاليا، أن
جميع الممثلين وفريق العمل بخير، مؤكدة أن المسلح
ين اختطفوا محاسب المسلسل.
وأشارت شاهين إلى أن "سيارة رباعية الدفع طاردت أخرى تابعة لشركة
الإنتاج بها المحاسب (الذي كان يحمل مبلغا من المال)، وأطلق المسلح
ون النار على
المركبة حتى توقفت، واختطفوا المحاسب فيما استطاع زميله الهرب".
ومن جهة أخرى، نفت مصادر مقربة من شركة "الصبّاح" أن يكون خبر
اختطاف
الفنان المشارك في المسلسل أحمد السعدني صحيحا، بعد تداوله مساء السبت في
وسائل إعلام عربية.