«أنا بموت إنا لله وإنا إليه راجعون».. وفاة صيدلانية حامل بكورونا يصدم الجميع

السبت، 18-09-2021
12:09 م
توفيت
صيدلانية
مصرية شابة، تُدعى إسراء سامي الجوهري، بمحافظة الشرقية، مع جنينها الذي كانت
حامل
اً به، إثر إصابتها بفيروس كورونا
.
وكتبت
الصيدلانية
الراحلة منشوراً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم 7 سبتمبر
الحالي، أعلنت خلاله إصابتها وعدد من افراد أسرتها بفيروس كورونا
، قالت فيه: «رب إني
مسني الضر وأنت ارحم الراحمين، كورونا
أنا وأخويا وأمي.. اللهم نجنا واشفينا شفاءً
لا يغادر سقماً يا رب.. يارب يكمل حملي ع خير يا رب ونجي ما في رحمي».
وفي
يوم 11 سبتمير، كتبت منشوراً آخر تنبأت فيه بوفاة
ها، قالت فيه: «أنا بموت إنا لله وإنا
إليه راجعون»، وأثار خبر وفاة
ها حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي
«فيسبوك»، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وأن
يسكنها الله فسيح جناته والدعاء لأهلها بالصبر والسلوان.
وتداول
عدد من أصدقاء الصيدلانية
الراحلة رسائل لها كشفت خلالها عن صعوبة إجراءات حصولها على
إجازة حمل، وترددها على أحد المستشفيات لإنهاء الإجراءات، حيث أصيبت بالعدوى خلال تواجدها
بالمستشفى، ثم نقلتها إلى والدتها وشقيقها.
وكتبت
إحدى رواد مواقع التواصل: «الواحد بجد مش مصدق، على الرغم من أن تعاملنا قليل، وشوفتك
كام مرة، بس ربنا يعلم دخلتي قلب الواحد ازاي، ربنا يرحمك يا دكتورة إسراء، ويجعلك
من أهل الجنه ويعوض شبابك خير يا رب في الآخرة».
ومن
جانبه قال دكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لا أنا ولا غيري نستطيع التعنُّت
ضد موظف يريد الحصول على إجازة، وتوجهت لأخذ الإجازة الاستثنائية يوم 23 أغسطس لأنها
حامل
وحصلت عليها من المديرية، ولكنّي لا أعرف ما حدث في التأمين الصحي”.
وأكّد
مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية جمال سلامة أن الصيدلانية
حصلت على الإجازة التي قدّمتها
في نفس اليوم، وهو يوم 23 أغسطس الماضي. مشيرا إلى أن الجواب الذي ذهبت به الصيدلانية
كان به أخطاء عديدة، وهو ما تجاوزته لجنة الإجازة في المديرية”.