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وفاة الفنان أحمد هيبة بشكل مفاجيء

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الثلاثاء، 14-09-2021 06:34 م

حالة من الصدمة سيطرت على عدد من الفنانين داخل الوسط الفني، عقب الإعلان عن وفاة الفنان أحمد هيبة بشكل مفاجيء، وذلك بحسب ما أكد الفنان إبراهيم عمران.
وكان الفنان أحمد هيبة ينتظر مولوده الرابع، حيث غيبه الموت تاركاً ثلاثة أطفال.
ومن أبرز أعمال الفنان أحمد هيبة فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" عام 2001، فيلم "مافيا"، مسلسل مسرح سلاح، فيلم فرح، فيلم شباب سبايسي.
وكانت اولى أعمال الفنان الراحل احمد هيبة فى مجال التمثيل هو مسلسل اوان الورد والتى قامت ببطولته يسرا وسميحة أيول ومن تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف .
وكان آخر أعمال الفنان أحمد هيبة هو فيلم اللعبة أمريكانى، والذى تم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال عام 2019 ، وشارك فى بطولته ناهد السباعى.


 

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