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المحكمة تصدر حكمها على أب عاشر ابنته وحملت منه

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Native
السبت، 11-09-2021 09:28 م

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على أب أدين باغتصاب ابنته القاصر وحملت منه.
وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض ابنته القاصر التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وحملها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع ابنته واعتدى عليها جنسيا وهددها بالإيذاء في حال إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، وكشفت التحقيقات عن تكرار المتهم اعتداءاته الجنسية 3 مرات.
وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من والدة المجنى عليها تتهم زوجها بالاعتداء الجنسي على ابنتهما لدى تواجدها بمفردها معه في المنزل، حيث استطالت يده عفتها إضافة إلى إقامة علاقة كاملة محرمة معها.
وقالت الأم إنها علمت بجريمته عندما اكتشفت أن ابنتها حامل وأكدت التحريات صحة البلاغ.
وأمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذي جاء تقريره بأنها تعرضت لاعتداء جنسي وحامل، وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات.
 

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