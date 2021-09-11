المحكمة تصدر حكمها على أب عاشر ابنته وحملت منه

السبت، 11-09-2021
09:28 م
قضت محكمة
جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على أب أدين باغتصاب
اب
نته القاصر وحملت منه.
وكانت النياب
ة أحالت المتهم إلى محكمة
الجنايات بعد أن وجهت
له تهمة هتك عرض اب
نته القاصر التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وحملها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع اب
نته واعتدى
عليها جنسيا وهددها بالإيذاء في حال إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، وكشفت التحقيقات
عن تكرار المتهم اعتداءاته الجنسية 3 مرات.
وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من والدة المجنى عليها تتهم
زوجها بالاعتداء الجنسي على اب
نتهما لدى تواجدها بمفردها معه في المنزل، حيث استطالت
يده عفتها إضافة إلى إقامة علاقة كاملة محرمة معها.
وقالت الأم إنها علمت بجريمته عندما اكتشفت أن اب
نتها حامل
وأكدت التحريات صحة البلاغ.
وأمرت النياب
ة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذي جاء
تقريره بأنها تعرضت لاعتداء جنسي وحامل
، وأحالت النياب
ة القضية لمحكمة
الجنايات.