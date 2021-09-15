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وفاة الدكتور أحمد متولي نجل الشيخ الشعراوي في ألمانيا

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الدكتور أحمد متولي الشعراوي
Native
الأربعاء، 15-09-2021 08:52 م

توفى مساء اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد محمد متولي الشعراوي، نجل إمام الدعاة ووزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك أثناء تواجده في ألمانيا.
وأكدت أسرة إمام الدعاة وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوي،  أحمد محمد متولى الشعراوى، مشيرة إلى أنها تبحث إجراءات دفن الجثمان غداً بدقادوس، وذلك عقب وصول الجثمان من خارج البلاد.‏
ونعى الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، الفقيد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
 

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