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وفاة الفنانة إيمان خيري بعد معاناة مع السرطان

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إيمان خيري
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الأحد، 12-09-2021 11:06 ص

أعلن الدكتور حاتم حافظ  الأستاذ بأكاديمية الفنون عن وفاة زوجته إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان.
وكتب الدكتور حاتم حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك :" إيمان راحت عند اللي خلقها .. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".
يذكر أن أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول الفنانة إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.
ونشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".
تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".
وشاركت إيمان خيري شلبي في أعمال منها مسلسلات: "الكومي عام 2001، القضاء في الإسلام عام 1997، والوتد عام 1996".
 

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