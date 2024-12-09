الإثنين 09 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

توقعات صادمة.. سعر الدولار يقفز مسجلاً رقماً تاريخياً

صابر يطلب فسخ عقد الزواج بسبب ما تفعله زوجته في لحظات الخصوصية بينهما

مقتل 3 جنود إسرائليين وإصابة 7 في كمين مُلغم جنوب لبنان

ارتفاع سعر الشقق في القاهرة إلى 30%

أول ظهور لـ بشار الأسد لحظة فراره ووصوله إلى روسيا

شاهد.. العثور على موقف سيارات فارهة لبشار الأسد وأسرته

أحمد حلمي يفاجئ الجميع بإلغاء متابعة كل الفنانين ماعدا 3 فقط

مفاجأة.. الخطيب يرفض استعارة تريزيجيه لكأس العالم للأندية

تعليق مفاجئ من أصالة بعد سقوط نظام بشار الأسد

عمر السومة يعلق على سقوط نظام بشار الأسد

أحمد حلمي يفاجئ الجميع بإلغاء متابعة كل الفنانين ماعدا 3 فقط

image
ا
الإثنين، 09-12-2024 12:10 م

فاجأ الفنان أحمد حلمى جمهوره ومتابعيه بإلغاء متابعة زملاءه وأصدقاءه، من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

وألغى أحمد حلمى متابعة الجميع من حسابه، ولكنه اكتفى بمتابعة أربعة أشخاص فقط هم: زوجته الفنانة منى زكي، والهضبة عمرو دياب وتركي آل الشيخ والفنانة تارا عماد.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد حلمي تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح.

وقال أحمد حلمي في تصريح عبر et بالعربي: "أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحي المبارك".

 

وتابع: "وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث علي التوالي".

 

أحمد حلمي يوجه دعوة خاصة لـ نجم بيراميدز السابق

 

نشر أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء زيارته للفنان أحمد حلمى وحضور مسرحية “ميمو”.

 

وعلق أحمد فتحى : "مش عارف أشكرك إزاي يا حبيبي يا نجم مصر المحترم الفنان الراقي المبدع صاحب الرسالة اللي عمري ما شفتله أي عمل في ألفاظ ، عمره ما قدم فن هابط ولا عمره اتنازل عن مبادئه حبيبي وابن بلدي بنها الفنان الراقي الخلوق أحمد حلمى.. شكرا جدا جدا لدعوتك الغاليه حقيقي المسرحية هادفة جدا وراقية وبجد مبطلناش ضحك,. شكرا لحبيبي وأخويا الفنان الرائع الخلوق حمدي الميرغني . شكرا لحبيبي حمدي بدر المنتج الخلوق الموهوب شكرا للفنان الجميل محمد رضوان شكرا للفنانه الجميلة رحمة أحمد شكرا للفنانة الجميلة أسماء جلال والفنان الصاعد عبدالرحمن ويا رب ديما أعمال هادفه وراقيه زي مسرحية ميمو.

إقرأ ايضا

107110-107110-رئيسية

صابر يطلب فسخ عقد الزواج بسبب ما تفعله زوجته في لحظات الخصوصية بينهما

2192761_0

توقف عن تناوله فوراً.. قرار رسمي بسحب دواء شهير من الصيدليات

67540dd8423604200f4bf1c1

"لازمته أيه؟".. تعليق ناري من عمرو أديب على تأسيس حزب جديد بقيادة العرجاني

أخبار متعلقة

2024-06-08_19-09-47_824572

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع سعد أسامة.. والأخير يعلق

Screenshot 2024-12-06 230242

أول تعليق من منى زكي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

IPgsEQMJU2uVU7RbIghhpzRiMC2810ht5Mw44QY3YyQeEz4NKx.سما-المصري-5-466x630

بعد انتهاء مدة حبسها عامين.. المحكمة تصدم سما المصري

مم

حسمت الجدل بصدمة.. أول تعليق من سمية الألفي على زواجها من أحمد الفيشاوي

Capture

حسين فهمي يصدم فنانة شهيرة ويرفض التقاط صورة معها

Capture

بعد الفيديو المُهين.. أول تعليق من وائل عوني بعد محاولة طرده من مهرجان القاهرة السينمائي