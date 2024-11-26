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حسمت الجدل بصدمة.. أول تعليق من سمية الألفي على زواجها من أحمد الفيشاوي

مم
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الثلاثاء، 26-11-2024 11:45 ص

 

 

نشرت سمية الألفي، صورا لها مع ابن عمتها الفنان أحمد الفيشاوي، من ظهورها معا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45.

 

وعلقت سمية الألفي، على صورها مع أحمد الفيشاوي، قائلة: «عود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي مع ابن عمتي وأخي ونجمي الكبير أحمد فاروق الفيشاوي. لقد كان هذا الرجل مصدر فخر وإلهام دائمين لي.. وأنا فخورة بأن أعتبره أحد أفضل الممثلين على الإطلاق من أفراد عائلتي. أحبك يا أخي الكبير».

 

علاقة أحمد الفيشاوي بـ سمية الألفي

وقبل عدة أيام، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع ابنة خاله الفنانة الشابة سمية الألفي، بعد عدة أيام من إثارتهما الجدل حول زواجهما.

 

وحسم أحمد الفيشاوي، الجدل حول طبيعة العلاقة التي تربطه بـ ابنة خاله، من خلال التعليق على الصور سالفة الذكر، ففجر مفاجأة بأن «سمية الألفي» متزوجة.

 

وظهر أحمد الفيشاوي، في صوره مع سمية الألفي وزوجها، وكتب في التعليق عبر انستجرام: «و كانت ليله رائعه مع سميه الألفي وجوزها».

 

أحمد الفيشاوي مع سمية الألفي

أثار الفنان أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع أثناء ظهوره أمس مع فتاة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بعرض فيلم " "فى الكاميرا" للفنان أمير المصرى ضمن قسم "عروض خاصة" ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

 

أثار أحمد الفيشاوى كثيرا من التساؤلات حول هوية الفتاة التي حضرت معه على السجادة الحمراء، والتي حرص على تقبيل رأسها أمام الجميع وهى الفنانة الشابة سمية الألفى “الصغيرة” وهى ابنة خاله، والدها أطلق عليها نفس اسم شقيقته.

 

سمية الألفي

وتزوجت سمية الألفى من محمد حازم وهو مصمم لرسوم ثلاثية الأبعاد، وهى من عائلة فنية فى الأساس وعندما قررت دخول التمثيل اطلقت على نفسها اسم ندى الألفى وشاركت فى عدد من الأعمال الفنية المختلفة ولعل من أبرزها “لدينا أقوال أخرى” و"للحب فرصة أخيرة" كما شاركت فى مسلسل “أحلام سعيدة” مع الفنانة يسرا.


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